Целый день с графиками? Стало известно, как будут отключать свет 24 июня
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В вечерние часы ограничения будут еще строже
В понедельник, 24 июня, графики почасовых отключений света в Украине будут действовать на протяжении всех суток. В вечерние часы ограничения электроснабжения будут еще больше.
Об этом сообщает Укрэнерго. В начале рабочей недели ожидается сложная ситуация в энергосистеме.
"Завтра, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", — говорится в сообщении.
Причиной таких ограничений является рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян, добавляют энергетики.
Посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо:
- перейти на сайт ДТЭК ;
- выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия";
- ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строчках.
Также на сайте ЦЭК можно ознакомиться с погодными графиками отключения.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине до июля текущего года будут обновлены списки объектов критически важной инфраструктуры, где не будут отключать свет. Объекты с гарантированным электроснабжением предлагают разделить по сезонам – на летний и зимний. Это позволит минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.