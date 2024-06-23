Целый день с графиками? Стало известно, как будут отключать свет 24 июня

В вечерние часы ограничения будут еще строже

В понедельник, 24 июня, графики почасовых отключений света в Украине будут действовать на протяжении всех суток. В вечерние часы ограничения электроснабжения будут еще больше.

Об этом сообщает Укрэнерго. В начале рабочей недели ожидается сложная ситуация в энергосистеме.

"Завтра, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", — говорится в сообщении.

Причиной таких ограничений является рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян, добавляют энергетики.

Посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо:

перейти на сайт ДТЭК ;

выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строчках.

Также на сайте ЦЭК можно ознакомиться с погодными графиками отключения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине до июля текущего года будут обновлены списки объектов критически важной инфраструктуры, где не будут отключать свет. Объекты с гарантированным электроснабжением предлагают разделить по сезонам – на летний и зимний. Это позволит минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.