Цена неприятно удивит: во сколько обойдется зарядить повербанк по новым тарифам на свет
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Эти расчеты подойдут как для жильцов, так и больших домов.
В Украине с 1 июня существенно росли тарифы на электроэнергию. В этой связи пользоваться бытовыми электроприборами также стало дороже. Это касается и повербанка, ведь в нашей стране выключают свет и оставаться постоянно на связи необходимостью. До этого мы уже высчитывали, сколько стоит охладить комнату.
"Телеграф" решил разобраться, во сколько обойдется пользование повербанком (20000 мАч) за один раз и сколько можно потратить денег за месяц.
Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.
Так, за один час пользования повербанк (20000 мАч) обычно потребляет около 2,4 – 3 кВт/ч. Таким образом, зарядить повербанк за 60 минут будет стоить 12,96 грн. Если нужно будет потратить всего полчаса, тогда – 6,48 грн.
Сколько будет стоить заряжать повербанк в месяц
- Один раз в неделю — 49,04 (4 раза в месяц по часу), 24, 52 грн (4 раза в месяц по пол часа);
- Дважды в неделю — 98,08 грн (8 раз в месяц по часу), 49,04 грн (8 раз в месяц по пол часа)
- Три раза в неделю 147,12 грн (12 раз в месяц по часу), 73,56 грн. (12 раз в месяц по полчаса).
Ранее "Телеграф" рассказывало том, сколько украинцам в среднем обходится работа бойлера за раз и за один месяц.