Цена неприятно удивит: во сколько обойдется зарядить повербанк по новым тарифам на свет

Эти расчеты подойдут как для жильцов, так и больших домов.

В Украине с 1 июня существенно росли тарифы на электроэнергию. В этой связи пользоваться бытовыми электроприборами также стало дороже. Это касается и повербанка, ведь в нашей стране выключают свет и оставаться постоянно на связи необходимостью. До этого мы уже высчитывали, сколько стоит охладить комнату.

"Телеграф" решил разобраться, во сколько обойдется пользование повербанком (20000 мАч) за один раз и сколько можно потратить денег за месяц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час пользования повербанк (20000 мАч) обычно потребляет около 2,4 – 3 кВт/ч. Таким образом, зарядить повербанк за 60 минут будет стоить 12,96 грн. Если нужно будет потратить всего полчаса, тогда – 6,48 грн.

Сколько будет стоить заряжать повербанк в месяц

Один раз в неделю — 49,04 (4 раза в месяц по часу), 24, 52 грн (4 раза в месяц по пол часа);

(4 раза в месяц по часу), (4 раза в месяц по пол часа); Дважды в неделю — 98,08 грн (8 раз в месяц по часу), 49,04 грн (8 раз в месяц по пол часа)

(8 раз в месяц по часу), (8 раз в месяц по пол часа) Три раза в неделю 147,12 грн (12 раз в месяц по часу), 73,56 грн. (12 раз в месяц по полчаса).

Ранее "Телеграф" рассказывало том, сколько украинцам в среднем обходится работа бойлера за раз и за один месяц.