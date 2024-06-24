На годину довше та по декілька груп: у Дніпрі діють нові графіки відключень на 24 червня

З 23:00 повернуться до відключень лише однієї черги

У Дніпрі, як і по всій Україні, 24 червня було змінено графіки погодинних відключень світла на більш суворі. І аж так обмеження діятимуть не тільки для декількох груп одночасно, а й триматимуть на годину довше — замість звичних 4 годин без світла, буде 5.

Про це інформує ЦЕК. Також компанія наводить більше детальний графік погодинних відключень світла на 24 червня.

Діятимуть відключення з 14:00 до 23:00 години та знеструмлюватимуть одночасно три черги споживачів. І лише з 23:00 до 24:00 світла не буде тільки в однієї черги.

Графіки погодинних відключень:

з 14:00 до 16:00 застосовуватимуться ІІІ, ІV та VI черги;

з 16:00 до 19:00 застосовуватимуться ІІ, V, VI черги;

з 19:00 до 21:00 застосовуватимуться І, ІІ та V черги;

з 21:00 до 23:00 застосовуватимуться І, ІІІ та ІV черги;

з 23:00 до 24:00 застосовуватиметься ІV черга.

Також можливі відхилення від графіка на 30 хвилин у зв'язку з перемиканнями черг.

Нагадаємо, що, за повідомлення ДТЕК, у Дніпропетровській області було введено ще й екстрені обмеження електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, потужності, які втратила Україна через російські атаки, дорівнюють тому обʼєму енергетики, який споживають у Нідерландах. Цілком ймовірно, що не всі енергосистеми країн Європи змогли б працювати після таких пошкоджень, тому відключення світла в Україні — не "найбільше зло".