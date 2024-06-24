"Они очень важны для промышленности": экономист рассказал, что изменит снижение возраста мобилизации в Украине

Есть ряд отраслей, в которых очень нуждаются люди старшего поколения

В свете обсуждения возможного снижения верхнего предела призывного возраста до 50 лет возникает вопрос об экономических последствиях такого решения. Авторитетный экономист и руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский поделился своим видением ситуации.

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"Для экономики 50-60-летние граждане, безусловно, являются ценным ресурсом", — отметил Вышлинский в комментарии "Телеграф". По его словам, эта возрастная группа особенно важна для промышленности, сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры и других секторов, где традиционно работает больше мужчин старшего возраста.

Эксперт подчеркнул, что эти люди являются дополнительными рабочими руками, которые критически важны для экономики страны. Однако вопрос о том, насколько их участие в гражданском секторе будет более полезным, чем в Вооруженных силах, требует детального изучения.

Кроме того, Вышлинский обратил внимание на значительные инвестиции, уже сделанные в развитие этих специалистов на протяжении многих лет. Это поднимает вопрос об эффективности использования накопленного человеческого капитала.

Эксперт призвал к взвешенному подходу при принятии решений по изменениям в системе мобилизации, отмечая необходимость учета как военных нужд, так и экономических последствий.

Обсуждение возможных изменений по призывному возрасту продолжается, и окончательное решение еще не принято.