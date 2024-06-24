Отказ от боевой повестки: какие последствия понесет военнообязанный, рассказали адвокаты

Наказание будет очень неприятным

В Украине мобилизационное распоряжение или боевая повестка вручается после обновления военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Адвокаты предостерегают, что если от нее отказаться, то это нарушением закона.

В этом случае гражданина ждет уголовная ответственность за уклонение от призыва при мобилизации. Об этом говорится на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

"Действия по отказу от мобилизационного распоряжения могут трактоваться как совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва во время мобилизации", — говорится в сообщении.

Отметим, что статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает такое правонарушение, как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Субъектом является военнообязанный, уведомленный об обязанности явки на общую мобилизацию в территориальный центр комплектования (ТЦК) по прописке. За правонарушение можно получить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно вручать повестки. Сотрудники ТЦК должны предоставить гражданину определенный документ перед тем, как дать ему уведомление.

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