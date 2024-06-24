Просто так вручить повестку не могут: какое удостоверение должны показывать работники ТЦК

Должны показывать по требованию гражданина

В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация всех военнообязанных, в ходе которой работники территориальных центров комплектования (ТЦК) вручают повестки. Прежде чем это сделать, они должны предъявить соответствующее удостоверение.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №560 по требованию гражданина при вручении повестки военком должен подтвердить свои полномочия.

По словам нардепа Тараса Мельничука, правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, то есть постановления.

Он отметил, что Кабмин решил установить форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

"Закреплено, что такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)", – говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны рассказали, сможет ли ТЦК отправлять электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) через приложение "Резерв+". Известно, что пользователь сможет его получить по собственному желанию. В Министерстве планируют оцифровать как можно больше мобилизационных процессов.

Также люди, которых в Украине могут забронировать предприятия, все равно должны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Более того, их могут вызвать специально для этого.

Ранее "Телеграф" писал о том, что будет, если ТЦК остановили на улице, а документов при себе нет и можно ли отказаться от проверки в таком случае.