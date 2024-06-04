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Мариуполя нет, а тендер — есть: горсовет оккупированного города собирается потратить полмиллиона гривен на "защиту информации"

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Горсовет ищет исполнителя трех услуг Новость обновлена 04 июня 2024, 16:55
Горсовет ищет исполнителя трех услуг. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пока город в оккупации, деньги тратятся

Исполнительный комитет Мариупольского городского совета объявил тендер на 498 700 гривен. Депутаты когда-то курортного города Мариуполь, оккупированного россиянами с 2022 года, хотят потратить почти полмиллиона на "комплексную систему защиты информации в информационно-коммуникационной системе".

В стоимость входит комплектование программным обеспечением (ПО) и государственная экспертиза. Этот тендер появился на портале "Закупівля", являющемся официальным участником системы публичных закупок Prozorro.

Городской совет Мариуполя опубликовал тендер почти на 500 тысяч гривен

Тендер появился на портале днем 4 июня. У нем только один лот стоимостью 498 700 гривен. Идентификатор закупки — UA-2024-06-04-006287-a.

"Услуги в сфере информатизации, а именно создание комплексной системы защиты информации в информационно-коммуникационной системе (с комплектованием программного обеспечения для криптографической защиты информации) и обеспечение проведения ее государственной экспертизы", — название лота.

Тендер Мариупольского городского совета
Мариупольские депутаты хотят потратить почти полмиллиона на защиту информации

Предложения горсовет готов принимать до 12 июня включительно. До 9 декабря 2024 года заказчик, который сейчас находится в Днепре, хочет получить три услуги.

Услуги лота
Все услуги заказчик планирует получить до 9 декабря

Горсовет планирует приобрести средства криптографической защиты. Их используют для защиты информации, разглашение которой может навредить государству. Это могут быть аппаратные, программные или аппаратно-программные системы. В тендере также указывают услуги создания комплексной системы защиты информации в информационно-коммуникационной системе и их первичную государственную экспертизу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Госкомтелерадио объявило тендер 5,4 млн. грн. В комитете считают нужным во время войны тратить деньги на контент о достижениях Украины на пути в ЕС.

На портале ProZorro появился интересный тендер от "Укрпочты". Почтовый оператор хочет потратить на SMS-сообщение огромную сумму.

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#Закупки #Тендер #Деньги #Мариуполь