Маріуполь усе ще в руїнах, але в місті будують житло для російських біженців (фото)

Окупанти хочуть поселити росіян на бульварі Меотиди

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі кремлівська влада будує житло для біженців з Бєлгородської області на руїнах міста. Як зараз виглядає район, де планую поселяти росіян, показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото він опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, загарбники продовжують пускати пил в очі людей і "годувати" їх пропагандистськими байками.

"Маріупольські етюди. Лівобережжя. Шостий участок. Там, де неподалік будують табір для евакуйованих з Білгородщини. Без коментарів", — написав він.

На кадрах видно, що здебільшого Маріуполь це суцільні руїни, а окупанти продовжують вдавати, що з містом все добре і все відбудується.

Нагадаємо, що росіяни, які схвалювали руйнування Маріуполя своєю армією, тепер хочуть ховатись там від війни. Тому влада міста створює для них житло. Проте забудовник, який зводить табір для біженців із Бєлгородської області, не будував нічого, окрім підстанцій. Андрющенко припускає, що його обрали невипадково.

Також виконавчий комітет Маріупольської міської ради оголосив тендер на 498 700 гривень. Гроші хочуть витратити на "комплексну систему захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі". У вартість входить комплектування програмним забезпеченням (ПЗ) та державна експертиза.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядають окуповані росіянами приморські міста.