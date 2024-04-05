Немецкие компании помогают Кремлю отстраивать Мариуполь: появилась реакция властей ФРГ

Уже проводится расследование

В правительстве Германии отреагировали на результаты журналистского расследования о поставках строительных материалов в Россию компаниями Knauf и WKB Systems. Чиновники призвали отказаться от каких-либо проектов на территории временно оккупированного Мариуполя.

В правительстве заявили, что это восстановление служит только российской пропаганде, поэтому немецким компаниям следует воздержаться от подобного сотрудничества. Об этом сообщает Tagesschau.

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Результаты журналистского расследования также прокомментировали в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии. Ведомство призвало компании ответить себе на вопрос, какие услуги они предоставляют.

"Каждая участвующая в этом компания должна спросить себя, какую услугу она предоставляет", ― заявил спикер МИД.

Отреагировали на журналистское расследование и в Министерстве экономики. Информация о поставках строительных материалов во временно оккупированный город была направлена таможенной службе и прокуратуре. Они проведут расследование, чтобы выяснить, нарушили ли Knauf и WKB Systems немецкие санкции.

Напомним, появились результаты журналистского расследования помощи Knauf и WKB Systems в восстановлении разрушенного Россией оккупированного Мариуполя. Эти компании поставляли строительные материалы.

Компания Knauf продает в России товаров на миллиарды долларов. На нее трудится около 4000 граждан РФ. Совладелец компании Николаус Кнауф известен своей критикой антироссийских санкций из-за аннексии Крыма. Также он не стеснялся публиковать фото с российским диктатором Путиным.

В компании Knauf заявили, что производят продукцию только на российский рынок. Якобы их товары не поставляются на временно оккупированные территории.

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