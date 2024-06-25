"Ревизор" не рекомендует": в сети - волна мемов после вручения Тищенко подозрения от ГБР

Пользователи сети отреагировали на новые события вокруг нардепа

На фоне громкого скандала вокруг нардепа Николая Тищенко и вручения ему подозрения от Госбюро расследований, в сети появилась бурная реакция на происходящее. Пользователи только и успевают добавлять новые шутки и мемы.

"Телеграф" собрал в социальных сетях реакции украинцев на ситуацию с Тищенко. Помимо вручения подозрения пользователи также обсуждают изменения на лице депутата, связанные, вероятно, с недавним походом к косметологу.

Так, во вторник, 25 июня, ГБР опубликовало материал о вручении подозрения политику, а также прикрепило соответствующие фотографии, которые были сделаны в доме Тищенко в ходе обысков.

На кадрах видны стопки денег, которые в руках держит сам парламентарий. Это фото пользователи взяли за основу своих фотожаб и мемов.

В одном из мемов также упомянули, что раньше Николай Тищенко был ведущим программы "Ревизор" на Новом канале.

Не были пользователи сети и популярный мем про "Колю котлету". Он пошел с 2021 года после того, как нардеп заявил, что котлета на украинском — это митбол.

Также есть множество шуток насчет изменившейся внешности Тищенко. Дело в том, что после того, как депутат появился на интервью в проекте ASATrьопс, все заметили, что в его лице что-то изменилось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети обсуждают, делал ли Николай Тищенко пластическую операцию и почему его внешность внезапно изменилась.