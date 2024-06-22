Похож на Леонтьева, Микки Рурка и "женщину-кошку": в сети смеются над новой внешностью Тищенко

По сети гуляет волна мемов про нардепа, а украинки опасаются обращаться к косметологам

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова на слуху после конфликта с военным в Днепре. Однако это не единственное, что обсуждают в сети — украинцы также обратили внимание на внешний вид нардепа.

После того, как Тищенко появился на интервью в проекте ASATrьопс, все обсуждают изменения в лице нардепа. По всей видимости, политик и ресторатор в свои 52 года решил начать бороться с возрастными изменениями и воспользовался услугами косметологов, но не очень удачно. Из-за этого по сети разошлась волна мемов и шуток.

Интервью вышло 19 июня, в нем с нардепом обсудили начало полномасштабной войны в Украине и ее окончание, вещи, за которые политику стыдно (спойлер — оказалось, таких нет), пик его политической карьеры и другие вопросы. Что касается внешнего вида, то в сети предположили, что Тищенко сделал пластическую операцию, но эксперты развеяли это предположение.

Как отметила эксперт по МФР, блогер и автор канала "Безпечна краса" Татьяна Москаленко, если бы нардеп сделал пластику, то был бы изменен козелок уха, а он у Тищенко остался прежним. В добавок к этому политика бы уговорили изменить верхнее веко, которое у него очень нависшее. Все это говорит о том, что политик просто воспользовался уколами красоты.

"Первое, что бросается в глаза — скулы. Филлеры в этой зоне дали сильный отек лица, подбородок стал еще меньше, что говорит о гипертонусе мышц в этой зоне. Форма лица стала квадратной, так бывает, когда дичайшее напряжение всей жевательной мускулатуры. Что касается верхнего века, то у Тищенко и до этого были проблемы — оно было нависшим и глаза казались маленькими. А сейчас ситуация усугубилась спазмом жевательной мускулатуры и височной мышцы, что дает давление на внешний угол брови и выглядит все так, будто глаза схлопнулись. Помимо этого, немного подколоты губы, есть ботокс в зоне межбровки, сильный отек лица и пастозность тканей лица", — рассказала Татьяна Москаленко.

После выхода интервью в сети завирусились видео украинок, которые хотели уколоть ботокс или сделать другие процедуры красоты. Неудачное преображение Николая Тищенко заставило их задуматься или вовсе отказаться от этой идеи.

Также преображение политика прокомментировал блогер и музыкальный исполнитель Владимир Дантес. "Девочки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь", — написал он едко в сторис.

Кроме того, Николая Тищенко сравнили с Микии Рурком, Джослин Вильденштейн (женщину-кошку), Заком Эфроном и другими знаменитостями, которые переборщили с пластическими операциями и уколами красоты.

Микки Рурк

Также "Телеграф" рассказывал о том, что глава ОП Андрей Ермак резко открестился от Николая Тищенко. Он подтвердил, что является кумом депутата, но давно оборвал все связи с его семьей.