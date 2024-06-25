"Ревізор" не рекомендує": у мережі — хвиля мемів після вручення Тищенку підозри від ДБР

Користувачі мережі відреагували на нові події навколо нардепа

На тлі гучного скандалу навколо нардепа Миколи Тищенка та вручення йому підозри від Держбюро розслідувань у мережі з’явилася бурхлива реакція на те, що відбувається. Користувачі тільки й встигають додавати нові жарти та меми.

"Телеграф" зібрав у соціальних мережах реакції українців на ситуацію з Тищенком. Крім вручення підозри, користувачі також обговорюють зміни на обличчі депутата, пов’язані, ймовірно, з недавнім походом до косметолога.

Так, у вівторок, 25 червня, ДБР опублікувало матеріал про вручення підозри політику, а також прикріпило відповідні фотографії, зроблені в будинку Тищенка під час обшуків.

На кадрах видно купи грошей, які в руках тримає сам парламентарій. Це фото користувачі взяли за основу своїх фотожаб та мемів.

В одній із мемів також згадали, що раніше Микола Тищенко був ведучим програми "Ревізор" на Новому каналі.

Не були користувачі мережі та популярний мем про "Колю котлету". Він пішов з 2021 року після того, як нардеп заявив, що котлета українською — це мітбол.

Також є безліч жартів щодо зовнішності Тищенка, що змінилася. Річ у тому, що після того, як депутат з’явився на інтерв’ю в проєкті ASATrьопс, всі помітили, що в його обличчі щось змінилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі обговорюють, чи робив Микола Тищенко пластичну операцію і чому його зовнішність раптово змінилася.