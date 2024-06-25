"Ревізор" не рекомендує": у мережі — хвиля мемів після вручення Тищенку підозри від ДБР
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Користувачі мережі відреагували на нові події навколо нардепа
На тлі гучного скандалу навколо нардепа Миколи Тищенка та вручення йому підозри від Держбюро розслідувань у мережі з’явилася бурхлива реакція на те, що відбувається. Користувачі тільки й встигають додавати нові жарти та меми.
"Телеграф" зібрав у соціальних мережах реакції українців на ситуацію з Тищенком. Крім вручення підозри, користувачі також обговорюють зміни на обличчі депутата, пов’язані, ймовірно, з недавнім походом до косметолога.
Так, у вівторок, 25 червня, ДБР опублікувало матеріал про вручення підозри політику, а також прикріпило відповідні фотографії, зроблені в будинку Тищенка під час обшуків.
На кадрах видно купи грошей, які в руках тримає сам парламентарій. Це фото користувачі взяли за основу своїх фотожаб та мемів.
В одній із мемів також згадали, що раніше Микола Тищенко був ведучим програми "Ревізор" на Новому каналі.
Не були користувачі мережі та популярний мем про "Колю котлету". Він пішов з 2021 року після того, як нардеп заявив, що котлета українською — це мітбол.
Також є безліч жартів щодо зовнішності Тищенка, що змінилася. Річ у тому, що після того, як депутат з’явився на інтерв’ю в проєкті ASATrьопс, всі помітили, що в його обличчі щось змінилося.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі обговорюють, чи робив Микола Тищенко пластичну операцію і чому його зовнішність раптово змінилася.