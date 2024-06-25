Стало известно, потеряет ли нардеп Тищенко мандат после скандала в Днепре

Резонансное избиение экс-бойца подразделения Kraken снова обострило проблему депутатской ответственности

На сегодняшний день существует несколько инструментов, чтобы лишить народного депутата Николая Тищенко мандата после резонансного избиения бывшего военного спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова в Днепре. Впрочем, только один из них является наиболее реалистичным, тогда как собственно сам парламентарий добровольно пока не спешит отдавать свои депутатские полномочия.

Об этом говорится в статье на "Телеграфе" на тему возможных политических последствий и ответственности для избранника после очередного скандального происшествия.

Как отмечается в материале, из семи оснований для аннулирования депутатских полномочий в ситуации с Тищенко подходят два: сложение мандата по собственному заявлению или по решению суда (с обвинительным приговором в отношении нардепа).

— Из указанного перечня из семи пунктов, как мне кажется, наиболее реальным (не теоретическим), конечно, является первая норма — сложение полномочий по личному заявлению. Это самый простой механизм, учитывая еще и тот момент, что этот нардеп является мажоритарщиком, объяснил "Телеграфу" главред "Честно" Александр Салиженко.

Как известно, Тищенко выиграл выборы в столичном мажоритарном округе №219 (баллотировался как кандидат от "Слуг народа"), и в Раде этого созыва он находится в статусе внефракционного.

По словам Салиженко, гипотетически мог бы сработать еще один вариант, как можно еще законно "убрать" из парламента депутата-скандалиста: "Назначить его на какую-то другую должность. Представим, что ему предлагают возглавить, скажем, украинское посольство в Таиланде, который он очень любит. Предположим, ему предлагают такой вариант и он соглашается. Тогда в связи с невозможностью совмещать должность посла и нардепа, он в таком случае добровольно лишается мандата, и — все".

В то же время источники "Телеграфа" в парламенте подтверждают, что сам Тищенко заявление о сложении своего мандата добровольно писать не собирается, мотивируя это тем, что он является мажоритарщиком, а иначе забрать у него депутатский значок якобы "невозможно".

Отметим, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (который, кстати, является кумом Тищенко), реагируя на последний скандал вокруг нардепа заявил, что не воспринимает и не понимает этого парламентария.

"Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть, на что реагировать", — отмечал Ермак.

*Подробнее о том, почему порой так сложно наказать нардепов вопреки очевидным преступлениям — читайте в статье на "Телеграфе": "Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде".

Как сообщалось, 20 июня на военного Дмитрия Павлова напали в Днепре на глазах жены, маленького ребенка и прохожих. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дело о нападении на военного взяли на самый высокий контроль. Тем временем в сеть уже слили данные одного из участвовавших в избиении Николая Тищенко.