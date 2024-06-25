Куча валюты и часы за $50 тысяч: что нашли у Тищенко во время обыска (фото)

Нардепу объявлено подозрение

Во вторник, 25 июня, во время обыска имения народного депутата Украины Николая Тищенко Государственное бюро расследования (ГБР) обнаружило большие средства и дорогие аксессуары. В частности, речь идет о часах Audemars Piguet Royal Oak Offshore.

На сайте ведомства опубликовано фото обыска и оглашение подозрения депутату.

Пока не сообщается сумма изъятых и найденных средств, однако, оценивая масштабы на кадрах, можно сделать вывод, что счет идет на сотни тысяч иностранной валюты. Также следствие еще не отмечало, каким именно путем были получены деньги.

На кадрах видно, что одной из изъятых вещей у Тищенко были часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Их стоимость колеблется от $40 тысяч до $50 тысяч.

Часы выпущены в корпусе из нержавеющей стали, они являются водонепроницаемыми. Внутри корпуса установлен автоматический механизм, имеющий запас хода 70 часов. На синем ’Mega Tapisserie’ циферблате отображаются часы, минуты, секунды, дата, накопители хронографа и тахиметр. Часы комплектуются браслетом из нержавеющей стали.

Напомним, Тищенко объявили подозрение в незаконном лишении мужчины свободы. Делу предшествовало то, что 20 июня на военного Дмитрия Павлова на улицах Днепра напала "свита" вышеуказанного нардепа. Мужчина как раз гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания в сторону охраны нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

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