Более восьми часов без света: в Запорожье действуют обновленные графики отключений

Отключают одновременно по несколько очередей

В Запорожье, как и по всей Украине, введены почасовые графики отключений, которые с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00 более строгие. Так ограничивают электроснабжение сразу нескольким очередям потребителей.

Об этом сообщили в ПАО "Запорожьеоблэнерго". Жесткие ограничения применят из-за осложненной в результате российских обстрелов ситуации в энергосистеме.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме сохраняются жесткие ограничения энергопотребления: с 02:00 до 05:00 и с 23:00 до 24:00 будут выключаться одновременно по две очереди, с 02:00 до 05 :00 и с 12:00 до 23:00 — одновременно по три очереди", — говорится в сообщении.

В частности, будут отключены следующие очереди:

00:00 — 04:00 — первая и четвертая очереди потребителей электроэнергии;

04:00 — 08:00 — вторая и пятая очереди;

08:00 — 12:00 — третья и шестая очереди;

12:00 — 16:00 — первая и четвертая очереди;

16:00 — 20:00 — вторая и пятая очереди;

20:00 — 24:00 — третья и шестая очереди.

Также с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00 одновременно с вышеперечисленными очередями света не будет:

02:00 — 05:00 — третья очередь;

12:00 — 14:00 — пятая очередь;

14:00 — 18:00 — шестая очередь;

18:00 — 22:00 — первая очередь;

22:00 — 23:00 — вторая очередь.

Список адресов в очереди можно проверить по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, какие графики отключений света будут действовать в Одессе 25 июня. Потребители поделены на шесть групп, которым поочередно отключают электроэнергию. В каждой из групп свет будут отключать не менее трех раз в день.