Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, когда и сколько не будет света 25 июня
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Киевлян призывают экономить электричество
Во вторник, 25 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.
То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщила компания ДТЭК.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.
С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Это значит, что отключение возможно и в "серых" зонах.
Причиной значительного дефицита стало снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий вражеских атак.
Энергетики призывают украинцев потреблять свет экономно. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.
Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, что в Yasno рассказали, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой. До начала отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.