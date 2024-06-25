Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, когда и сколько не будет света 25 июня

Киевлян призывают экономить электричество

Во вторник, 25 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщила компания ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Это значит, что отключение возможно и в "серых" зонах.

Причиной значительного дефицита стало снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий вражеских атак.

Энергетики призывают украинцев потреблять свет экономно. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что в Yasno рассказали, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой. До начала отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.