Трижды за сутки: как будут отключать свет в Одессе 25 июня

Россияне нанесли значительные повреждения нашей энергетической системе

Из-за продолжающихся российских ударов по украинской энергосистеме в Украине продолжают действовать графики отключений света. Во вторник, 25 июня, они применяются на протяжении всех суток, но с 12:00 до 23:00 отключения будут более масштабными.

"Телеграф" рассказывает, какие графики отключений света будут действовать в Одессе 25 июня. Потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают электроэнергию. У каждой из групп свет будут отключать не менее трех раз в день.

"На завтра, 25 июня, НЭК Укрэнерго дал команду на стабилизационные отключения. Графики будут действовать с 00:00 до 24:00", — сообщила ДТЭК Одесские электросети вечером 24 июня.

Графики отключений можно посмотреть на сайте ДТЭК. Для этого необходимо заполнить в указанном поле свой населенный пункт и адрес. График имеет три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым).

Напомним, директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второй из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.