По три раза: как в Днепре будут действовать графики отключения света 25 июня

Причина отключений – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак

Во вторник, 25 июня, отключения света в Днепре возможны на протяжении всех суток. В области и городе задействованы стабилизационные отключения электроэнергии.

Информацию об этом сообщили в Yasno. Отмечается, что в этот день будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

В "Укрэнерго" добавили, что объем ограничений по всей стране будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00

"Причина – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — говорится в сообщении.

В ЦЭК тем временем сказали, в какое время и какую очередь будут отключать 25 июня:

с 00:00 до 04:00 будут применяться V и VI очереди;

с 02:00 до 05:00 будет применяться II очередь;

с 04:00 до 08:00 будет применяться И очередь;

с 04:00 до 09:00 будет применяться ІІІ очередь;

с 08:00 до 12:00 будет применяться IV очередь;

с 09:00 до 13:00 будет применяться VI очередь;

с 12:00 до 16:00 будут применяться II и V очереди;

с 13:00 до 17:00 будет применяться и очередь;

с 16:00 до 21:00 будут применяться ІІІ и IV очереди;

с 17:00 до 21:00 будет применяться VI очередь;

с 21:00 до 23:00 будут применяться I и V очереди;

с 21:00 до 24:00 будет применяться II очередь;

с 23:00 до 24:00 будет применяться IV очередь.

На сайте ДТЭК можно узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии в Днепре и области. Для этого необходимо ввести населенный пункт и адрес.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, сколько еще в Украине будут отключать свет.