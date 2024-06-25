Понад вісім годин без світла: у Запоріжжі діють оновлені графіки відключень

Відключають одночасно по декілька черг

У Запоріжжі, як і по всій Україні, запроваджено погодинні графіки відключень, які з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 більш суворі. Аж так обмежують електропостачання одразу декільком чергам споживачів.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго". Жорсткі обмеження застосують через ускладнену внаслідок російських обстрілів ситуацію в енергосистемі.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі зберігаються жорсткі обмеження енергоспоживання: з 02:00 до 05:00 та з 23:00 до 24:00 вимикатимуться одночасно по дві черги, з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 – одночасно по три черги", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, будуть відключені наступні черги:

00:00 — 04:00 — перша та четверта черги споживачів електроенергії;

04:00 — 08:00 — друга та п'ята черги;

08:00 — 12:00 — третя та шоста черги;

12:00 — 16:00 — перша та четверта черги;

16:00 — 20:00 — друга та п'ята черги;

20:00 — 24:00 — третя та шоста черги.

Також з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 одночасно з чергами, які наведені вище, світла не буде:

02:00 — 05:00 — третя черга;

12:00 — 14:00 — п'ята черга;

14:00 — 18:00 — шоста черга;

18:00 — 22:00 — перша черга;

22:00 — 23:00 — друга черга.

Перелік адрес у черзі можна перевірити за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, які графіки відключень світла діятимуть в Одесі 25 червня. Споживачі поділені на шість груп, яким по черзі відключають електроенергію. У кожній із груп світло відключатимуть не менше трьох разів на день.