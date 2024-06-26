Діяло з початку 2022 року: США можуть зняти важливе обмеження щодо України

США забороняли своєму персоналу перебувати в Україні

У США розглядають можливість скасувати заборону розміщення в Україні американських військових підрядників. Це допоможе ЗСУ швидше ремонтувати та відновлювати свою бойову техніку.

Про це пише CNN із посиланням на свої джерела. Джерела видання кажуть, що у Білому домі все ще працюють над цією концепцією і президент США Джо Байден наразі не затвердив її.

При цьому вони кажуть, що не йдеться про відправку американських військових. Однак, якщо рішення буде затверджено, то вперше з початку російського вторгнення Пентагон зможе давати контракти американським компаніям на роботу на території України, це включає ремонт озброєння і технічне обслуговування обладнання, що використовується ЗСУ.

Раніше пошкоджену техніку доводилося вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО, щоб там її відремонтувати, що значно ускладнювало логістику та робило цей процес тривалішим. Якщо техніку доводилося ремонтувати на місці, то допомогу фахівців можна було отримати лише дистанційно.

Тепер у Білому домі серйозно задумалися про зняття частини обмежень, щоб підрядники могли виконувати роботу безпосередньо в Україні.

Джерела видання повідомляють, що розміщення підрядників не досягне такого масштабу, як це було в Іраку чи Афганістані, і в кращому разі йтиметься "від кількох десятків до кількох сотень людей".

Нагадаємо, посол США в Україні у 2006-09 роках, віцепрезидент Американського інституту миру Вільям Тейлор дав прогноз, чи зміниться підтримка України США після президентських виборів.