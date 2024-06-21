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Никто не знает, какой будет политика Трампа для Украины, — экс-посол США оценил главный риск

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграф"

Дипломат Уильям Тейлор спрогнозировал, изменится ли поддержка Штатов после президентских выборов

Американский народ продолжает поддерживать Украину, и эта поддержка останется неизменной, несмотря на результаты выборов президента США в ноябре. Об этом заявил посол США в Украине в 2006-09 годах, вице-президент Американского института мира Уильям Тейлор на специальном событии Киевского форума безопасности, передает журналист "Телеграфа".

По словам дипломата, социологические опросы свидетельствуют о равных шансах кандидатов от республиканцев и демократов победить на выборах.

Политика по отношению к Украине президента Джозефа Байдена очень четкая: это поддержка Украины. Но политика Дональда Трампа менее ясна. Никто не знает, какой она будет. Он часто сам не знает, что говорит о своей политике, – отметил Уильям Тейлор.

В то же время экс-посол подчеркнул, что Конгресс США как представитель американского народа демонстрирует поддержку Украины путем принятия соответствующих законов с двухпартийной поддержкой.

Конгресс и американский народ поддерживают Украину и продолжат поддерживать. 61 миллиард долларов является отражением этой мощной поддержки. И кто бы ни победил на выборах президента США в ноябре, американский народ будет продолжать поддерживать Украину, — уверен он.

Тейлор также прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина об условиях переговоров с Украиной: "Это глупое заявление, которым Путин требует от Украины отдать территории для того, чтобы начать переговоры. Я бы не обращал много внимания на то, что он говорит, а обращал бы внимание на то, что он делает, нужно смотреть, что он делает и поддерживать Украину, делать все, чтобы она победила на поле боя. И именно на этом мы должны сосредоточиться".

Как сообщалось, президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. До 6 января 2025-го голоса избирателей должны быть официально подсчитаны в Конгрессе, а 20 января состоится инаугурация избранного президента.

Также "Телеграф" писал, по данным агентства Bloomberg, растущее количество противников США во главе с Россией пытаются повлиять на президентские выборы 2024 года. Предварительно стало известно, что злоумышленники будут действовать посредством наемных коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта.

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