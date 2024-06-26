Правила изменились: сколько времени действителен электронный военно-учетный документ и что он должен содержать

Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода

Изменениями в Порядке оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа (ВУД) для призывников, военнообязанных и резервистов в части, касающейся его электронной формы, были расширены содержащиеся в нем данные и введены новые ограничения. Так, например, были изменены сроки их дейсвтия.

Об этом пишет издание NV, ссылаясь на информацию юристов из "Юридической сотни". Согласно новым изменениям, срок действия электронного военно-учетного документа составляет не более 1 года с даты формирования и не может превышать срок действия отсрочки (как от базовой военной службы, так и от мобилизации).

Кроме того, указывается, что военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Отныне военно-учетный документ (ВОД) в электронной форме должен содержать следующие дополнительные сведения из Реестра:

адрес места жительства;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии);

дата и время обновления учетных данных.

Постановлением также предусматривается содержание QR-кода. Он считается недействительным, если на момент считывания они не соответствуют данным из реестра.

ВУД в электронной форме может быть распечатан с обязательным наличием на нем QR-кода, пригодного для считывания. Это можно сделать:

самостоятельно через электронный кабинет;

через ЦПАУ с помощью портала Дія (при условии уточнения учетных данных).

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