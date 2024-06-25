Украинцы могут массово получать штрафы из-за ТЦК: когда и почему

В Украине подняли штрафы за необновление данных

С 16 июля, после истечения крайних сроков обновления данных в ТЦК, украинцам начнут массово выписывать штрафы. Речь идет о военнообязанных, которые по каким-то причинам не сделали это.

Как пишет "Фокус", изменения в статьи 210 та 210-1 кодекса об административных нарушениях предусматривают повышения штрафов. При этом рассматривать дела и составлять постановления будут сами ТЦК.

Таким образом, если военнообязанный не стоит на воинском учете, или не обновил данные вовремя, то ему грозит штраф:

от 3400 до 5100 грн в мирное время;

от 17 до 25,5 тысячи гривен в военное.

Отказ от повестки или неявка в ТЦК наказывается штрафом:

в мирное время — от 5100 до 8500 грн для физлиц и от 17 000 до 34 000 для юрлиц;

в военное время — от 17 000 до 25 500 грн для физлиц и от 34 000 до 59 000 для юрлиц.

Если у ТЦК есть возможность получить всю необходимую информацию о военнообязанном из реестров, то штрафы не применяются.

В случае, если военнообязанный считает, что во время наложения штрафа были нарушены его права, то он может обжаловать его в судебном порядке.

Напомним, военнообязанные украинцы с 25 июня могут получить военно-учетный документ с QR-кодом после обновления данных не только в ТЦК, но и в центрах предоставления админуслуг (ЦНАП).