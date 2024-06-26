В Одессе иностранцы избили водителя такси и его машину: в полиции рассказали мотивы нападения (видео)

В настоящее время все участники конфликта в отделении полиции

Отказались платить за проезд и избили таксиста, а вместе с ним и его автомобиль. В Одессе, где недавно открылся пляжный сезон, иностранные туристы совершили хулиганские действия прямо среди бела дня.

Об этом сообщило ГУНП в Одесской области. В настоящее время дебоширы задержаны.

"Граждане иностранного государства в возрасте 23-х и 40 лет, которые находятся в Одессе на отдыхе, заказали услуги такси, а по дороге к пункту назначения, когда 69-летний водитель спросил у них о способе расчета, заявили, что денег нет. Водитель остановил автомобиль и попросил иностранных клиентов выйти, из-за чего те возмутились", — говорится в сообщении полиции.

23-летний пассажир начал тянуть таксиста за одежду и хватать за шею, после чего вышел из салона и повредил лобовое стекло и окна автомобиля. После этого иностранцы пошли в сторону Городского сада, где их остановили полицейские.

В настоящее время все участники конфликта находятся в отделении полиции, где с ними работают правоохранители.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне устроили стрельбу в центре Одессы. Полиция поведала детали.