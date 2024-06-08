В Одессе открылся первый пляж, но есть ограничения: сколько зон для купания будет летом (фото)

Пляжный сезон в городе стартовал

В Одессе, несмотря на третий год полномасштабной войны, открывают купальный сезон. В субботу, 8 июня, открылась первая зона для купания — пляж "Калетон". Всего в областном центре и районе планируют открыть около 20 пляжей.

"Подписан совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. Сегодня первая открытая зона — пляж "Калетон" в Одессе", — сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он добавил, что это только начало и по мере проведения проверок будет открываться все больше зон для купания. Власти рассчитывают открыть около 20 пляжей в Одессе и районе и одну лагуну в Измаильском районе.

Кипер напомнил правила безопасности. Так, во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов — пребывание людей у ​​моря запрещено.

Отметим, пляж "Калетон" расположен на приморском склоне Французского бульвара в Шампанском переулке. Он находится в тихой бухте Одесского залива, вдали от суеты туристической Аркадии.

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