Нашлось место и для вандала: в сети разоблачили личность еще одного нападающего с охраны Тищенко (фото)

В прошлом вандал, а ныне тренер по страйкболу

В сети вычислили еще одного напавшего на военного в Днепре, который действовал вместе с нардепом Тищенко и другими охранниками. Напомним, 20 июня неизвестные в военной форме без опознавательных знаков напали на украинского военного из спецподразделения "Kraken" Дмитрия Павлова с позывным "Сын".

Личность очередного охранника Тищенко разоблачил журналист Денис Кошельник, который провел настоящее расследование. Им оказался в прошлом вандал, а ныне тренер по страйкболу Николай Щегельский. Помогла разоблачить нападающего подписчица, которой мужчина показался знакомым.

"Пишет подписчица в Инстаграм. Денис, мне кажется, что я узнала одного человека на этом видео. Она объясняет, что один из типов очень похож на мужчину, имя которого Николай", — рассказал журналист.

К сожалению, подписчица не знала ни фамилию, ни имя отчество человека на видео. Журналист продолжил расспрашивать девушку и выяснил, что этот Николай, вероятно, связан со страйкбольным клубом в Киеве. Это дало первую важную зацепку.

Кошельник промониторил несколько страйкбольных клубов через поисковик, искал также и в пабликах в Telegram. В конце концов, журналист наткнулся на один из чатов клуба, где среди пользователей был некий инструктор Николай, по телосложению очень напоминающий личность из видео. Тогда Кошельник сбросил его фото девушке и она сказала, что говорила именно о нем.

В аккаунте Николая Telegram был указан номер телефона. Журналист проверил его через другое приложение, а именно через Getcontact и выяснил фамилию мужчины — Щегельский. Благодаря знакомому в определенных структурах удалось узнать немного больше данных о Николае Щегельском, в частности год рождения, а также другую интересную информацию.

Выяснилось, что Николай Щегельский в 2021 году привлекался к ответственности за надругательство над памятником Степану Бандере. Щегельский облил его красной краской.

Связать личность на видео с лицом, которое удалось установить путем тщательного расследования, оказалось достаточно просто. Мужчина сдал татуировку на руке.

Таким образом, среди охранников Тищенко затесался некий Николай Щегельский, который в 2021 году за тысячу гривен облил красной краской памятник Степану Бандере во Львове. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что среди охранников нардепа был также замечен бывший ОПЗЖник Сергей Савченко, а также в сети установили личность копа, который помогал совершать нападение на военного.