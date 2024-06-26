В Одесі іноземці побили водія таксі і його машину: в поліції розповіли мотиви нападу (відео)

Нині всі учасники конфлікту у відділку поліції

Відмовилися платити за проїзд та побили таксиста, а разом з ним і його автівку. В Одесі, де нещодавно відкрився пляжний сезон, іноземні туристи вчинили хуліганські дії просто серед білого дня.

Про це повідомило ГУНП в Одеські області. Нині дебоширів затримано.

"Громадяни іноземної держави віком 23-х та 40 років, які знаходяться в Одесі на відпочинку, замовили послуги таксі, а по дорозі до пункту призначення, коли 69-річний водій спитав у них про спосіб розрахунку, заявили, що грошей немає. Керманич зупинив автівку і попросив іноземних клієнтів вийти, через що ті обурились", — йдеться в повідомленні поліції.

23-річний пасажир почав тягнути таксиста за одяг та хапати за шию, після чого вийшов з салону і пошкодив лобове скло та вікна автівки. Після цього іноземці пішли у бік Міського саду, де їх і зупинили поліцейські.

Нині усі учасники конфлікту перебуваються у відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни влаштували стрілянину в центрі Одеси. Поліція розповіла деталі.