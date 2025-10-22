"Потянет" фильмы, обучение и развлечения: какую зарядную станцию выбрать и во сколько обойдется

Чтобы выбрать нужную станцию, следует обратить внимание на важные характеристики

После российских обстрелов в большинство регионов Украины вернулись отключения света. Эксперты прогнозируют сложную зиму, которая маловероятно пройдет без отключений. Поэтому важно заранее подготовиться и приобрести необходимые аксессуары.

Поэтому "Телеграф" решил помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период.

Напомним, действующие сейчас стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждую из таких очередей могут отключать несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). о есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы.

В этом материале мы рассмотрим достаточно распространенный сценарий – "для молодежи". Он позволит без проблем заниматься дома обучением, а также пользоваться мультимедийными системами, не обращая внимания на отсутствие электричества.

Для этого мы возьмем один ноутбук, один WI-FI роутер, конвертор для оптоволокна, игровую консоль (Playstation или X-box) и телевизор. На обучение мы выделим 2 часа, а на развлечения еще два. Интернет будет работать все это время.

Какие параметры важны для расчетов?

Основными параметрами зарядной станции есть ее емкость и мощность. Емкость – это показатель, который позволит вам ориентироваться на продолжительность ее работы при подключении всех гаджетов, а мощность позволит узнать сколько устройств она может "вытащить" одновременно. Отметим, что наиболее часто производители на упаковках указывают именно емкость станции. Ее важно не путать с мощностью, ведь этот параметр влияет даже на сохранность техники. То есть, в лучшем случае станция просто "не вытянет" ваши устройства, а в худшем может им даже навредить из-за пониженного напряжения.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Для расчета мы взяли среднее потребление. В вашем случае показатели могут немного отличаться в ту или иную сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите при выборе.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы:

Зарядная станция

Зарядная станция

Зарядная станция

Зарядная станция

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие зарядные станции следует выбирать, чтобы они могли заживить холодильник, стиралку и даже кухонную плиту.