"Потянет" фильмы, обучение и развлечения: какую зарядную станцию выбрать и во сколько обойдется

Денис Подставной
Какую зарядную станцию выбрать в 2025 году Новость обновлена 22 октября 2025, 21:05
Какую зарядную станцию выбрать в 2025 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чтобы выбрать нужную станцию, следует обратить внимание на важные характеристики

После российских обстрелов в большинство регионов Украины вернулись отключения света. Эксперты прогнозируют сложную зиму, которая маловероятно пройдет без отключений. Поэтому важно заранее подготовиться и приобрести необходимые аксессуары.

Поэтому "Телеграф" решил помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период.

Напомним, действующие сейчас стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждую из таких очередей могут отключать несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). о есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы.

В этом материале мы рассмотрим достаточно распространенный сценарий – "для молодежи". Он позволит без проблем заниматься дома обучением, а также пользоваться мультимедийными системами, не обращая внимания на отсутствие электричества.

Для этого мы возьмем один ноутбук, один WI-FI роутер, конвертор для оптоволокна, игровую консоль (Playstation или X-box) и телевизор. На обучение мы выделим 2 часа, а на развлечения еще два. Интернет будет работать все это время.

Какие параметры важны для расчетов?

Основными параметрами зарядной станции есть ее емкость и мощность. Емкость – это показатель, который позволит вам ориентироваться на продолжительность ее работы при подключении всех гаджетов, а мощность позволит узнать сколько устройств она может "вытащить" одновременно. Отметим, что наиболее часто производители на упаковках указывают именно емкость станции. Ее важно не путать с мощностью, ведь этот параметр влияет даже на сохранность техники. То есть, в лучшем случае станция просто "не вытянет" ваши устройства, а в худшем может им даже навредить из-за пониженного напряжения.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Для расчета мы взяли среднее потребление. В вашем случае показатели могут немного отличаться в ту или иную сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите при выборе.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы:

Зарядная станция экофлоу ривер о 2
Зарядная станция
Зарядная станция jackery explorer
Зарядная станция
Зарядная станция bluetti ac70
Зарядная станция
Зарядная станция bluetti
Зарядная станция

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие зарядные станции следует выбирать, чтобы они могли заживить холодильник, стиралку и даже кухонную плиту.

