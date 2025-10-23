Будете зі світлом і гарячою їжею навіть під час відключень: як вибрати правильну зарядну станцію

Станція дозволить без проблем займатися домашніми справами

В Україні наразі складна ситуація в енергосистемі. Мільйони наших громадян щодня стикаються із відключеннями світла. При цьому ситуація в майбутньому може суттєво погіршитися. У зв’язку з цим багато хто вже зараз замислюється про свою енергонезалежність.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період.

Слід нагадати, що зараз стандартні графіки відключення діляться на черги. Кожна з таких черг може бути відключена кілька разів на добу, однак середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми). Отже, під час виборів станції необхідно орієнтуватися такий час її роботи. Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.

У цьому матеріалі сценарій – "затишний". Він дозволить без проблем займатися домашніми справами, наприклад, приготуванням їжі, не зважаючи на відключення. Такий варіант може підійти людям, які на перший план ставлять затишок, а не мультимедіа та інтернет.

Для цього ми візьмемо: електроплиту, холодильник, 10 LED-ламп та телевізор. На готування ми виділимо годину, на перегляд телевізора ще дві, а світло горітиме в кімнатах увесь час. Холодильник також працюватиме весь час.

Яка зарядна станція необхідна для вказаного вище сценарію?

Для розрахунків взяли середнє споживання пристроїв. У вашому випадку показники можуть трохи відрізнятися в той чи інший бік, тому необхідно брати невеликий запас "про всяк випадок". Також слід враховувати, що результати не враховують ККД зарядних станцій (зазвичай це 90-95%), врахуйте при виборі.

Отже, необхідні параметри нашої робочої станції виглядають так:

Зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи:

Зарядна станція EcoFlow

Зарядна станція Bluetti

Зарядна станція Jackery

