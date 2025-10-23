Рус

Будете зі світлом і гарячою їжею навіть під час відключень: як вибрати правильну зарядну станцію

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яку зарядну станцію вибрати у 2025 Новина оновлена 23 жовтня 2025, 17:39
Яку зарядну станцію вибрати у 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Станція дозволить без проблем займатися домашніми справами

В Україні наразі складна ситуація в енергосистемі. Мільйони наших громадян щодня стикаються із відключеннями світла. При цьому ситуація в майбутньому може суттєво погіршитися. У зв’язку з цим багато хто вже зараз замислюється про свою енергонезалежність.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період.

Слід нагадати, що зараз стандартні графіки відключення діляться на черги. Кожна з таких черг може бути відключена кілька разів на добу, однак середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми). Отже, під час виборів станції необхідно орієнтуватися такий час її роботи. Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.

У цьому матеріалі сценарій – "затишний". Він дозволить без проблем займатися домашніми справами, наприклад, приготуванням їжі, не зважаючи на відключення. Такий варіант може підійти людям, які на перший план ставлять затишок, а не мультимедіа та інтернет.

Для цього ми візьмемо: електроплиту, холодильник, 10 LED-ламп та телевізор. На готування ми виділимо годину, на перегляд телевізора ще дві, а світло горітиме в кімнатах увесь час. Холодильник також працюватиме весь час.

Яка зарядна станція необхідна для вказаного вище сценарію?

Для розрахунків взяли середнє споживання пристроїв. У вашому випадку показники можуть трохи відрізнятися в той чи інший бік, тому необхідно брати невеликий запас "про всяк випадок". Також слід враховувати, що результати не враховують ККД зарядних станцій (зазвичай це 90-95%), врахуйте при виборі.

Отже, необхідні параметри нашої робочої станції виглядають так:

Зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи:

Зарядна станція EcoFlow
Зарядна станція EcoFlow
Зарядна станція Bluetti
Зарядна станція Bluetti
Зарядна станція Jackery
Зарядна станція Jackery

Раніше "Телеграф" писав, яку зарядну станцію потрібно обирати, щоб вона заживила один ноутбук, один WI-FI роутер, конвертор для оптоволокна, ігрову консоль (Playstation або X-box) і телевізор.

Теги:
#Відключення світла #Зарядна станція