Возраст военного учета в "Оберезі" снижен до 17 лет: Зеленский подписал новый закон

Возрастная граница теперь от 17 до 60 лет

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон №3783-IX об изменениях в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" предусматривает, что ЦИК, Налоговая и Миграционная службы будут передавать данные относительно мужчин от 17 лет, а не от 18 лет, как это происходит сейчас.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета"

То есть меняется круг лиц, по которым госорганы передают данные для формирования реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Законом предусмотрено, что вышеуказанные данные передаются "применительно к всем гражданам Украины, которые подлежат взятию на военный учет (приписке к призывным участкам) в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в возрасте до 60 лет".

Согласно статье 14 этого же закона граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, ежегодно в течение января – марта берутся на учет. В то же время, согласно статье 37, этому подлежат граждане Украины в возрасте до 25 лет.

Поэтому, согласно изменениям в закон для формирования базы данных реестра "Оберіг" Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба будут представлять путем электронного взаимодействия сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет (т.е. фамилия, налоговый номер, реквизиты паспорта и т.п.).

Отмечается, что в Реестр соответствующими органами будут передаваться данные о гражданах, подлежащих взятию на военный учет именно призывников, то есть лица от 17 до 25 лет.

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