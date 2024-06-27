Вік військового обліку в "Оберезі" знижено до 17 років: Зеленський підписав новий закон

Вікова межа тепер від 17 до 60 років

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон №3783-IX про зміни до закону про Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" передбачає, що ЦВК, Податкова та Міграційна служби будуть передавати дані стосовно чоловіків від 17 років, а не від 18 років, як це відбувається тепер.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета"

Тобто змінюється коло осіб, стосовно яких держоргани передають дані для формування реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Законом передбачено, що вищевказані дані передаються "стосовно усіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік (приписці до призовних дільниць) відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", віком до 60 років".

Згідно зі статтею 14 цього ж закону, громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, щороку протягом січня – березня беруться на облік. Водночас, відповідно до статті 37, цьому підлягають громадяни України віком до 25 років.

Тому, відповідно до змін до закону для формування бази даних реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба будуть подавати шляхом електронної взаємодії відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років (тобто, прізвище, податковий номер, реквізити паспорта тощо).

Зазначається, що до Реєстру відповідними органами будуть передаватися дані стосовно громадян, які підлягають взяттю на військовий облік саме призовників, тобто, особи від 17 до 25 років.

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