"Не видим смысла": в Минобороны рассказали, почему против продления срока обновления данных в ТЦК

Конечный срок истекает 16 июля

Министерство обороны не поддерживает решение продлить срок обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Там считают, что в этом нет нужды.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, государству следует понимать, сколько граждан могут защищать Украину.

"Мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно, как можно скорее обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодно, чтобы защищать Родину", — подчеркнул спикер.

Лазуткин напомнил, что военнообязанные украинцы могут обновить свои данные с помощью приложения "Резерв+" или обратившись в ЦНАП и ТЦК. Он отметил, что эта процедура занимает несколько минут.

Напомним, 25 июня народный депутат Владимир Арьев заявил, что Министерство обороны якобы поддержало инициативу продления срока обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Однако позже стало известно, что министр обороны Рустем Умеров не поддержал этот законопроект.