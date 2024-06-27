Отключения света в Украине 28 июня: как и сколько будут действовать

Всего действует шесть очередей отключения

В пятницу, 28 июня, в Украине продолжится отключение электроэнергии в течение всех суток. Они будут происходить в этот день в соответствии с графиками.

Об этом сообщили в Telegram-канале ДТЭК. Энергетики предупреждают, что ситуация может измениться в течение дня и в таком случае они проинформируют дополнительно.

"28 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" тем временем сообщили, что облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Когда по графику у вас есть свет – потребляйте, пожалуйста, бнрежно", — говорится в сообщении.

Отметим, что у графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.

Стоит добавить, что применения графиков отключения света в Украине — это вынужденный шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме нашей страны после вражеских обстрелов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, на сколько электроєнергию в Украине будут отключать зимой. Его прогноз оказался неутешительным.