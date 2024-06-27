Відключення світла в Україні 28 червня: як і скільки діятимуть

Усього діє шість черг відключення

У п’ятницю, 28 червня, в Україні продовжиться відключення електроенергії протягом доби. Вони відбуватимуться цього дня відповідно до графіків.

Про це повідомили у Telegram-каналі ДТЕК. Енергетики попереджають, що ситуація може змінитись протягом дня і в такому разі вони проінформують додатково.

"28 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" тим часом повідомили, що обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

"Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що графіки мають три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (позначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Варто додати, що застосування графіків відключення світла в Україні — це вимушений крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі нашої країни після ворожого обстрілу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, на скільки електроенергію в Україні відключатимуть взимку. Його прогноз виявився невтішним.