Укр

Союз потребителей коммунальных услуг требует заставить главу Укрэнерго декларировать доходы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий Новость обновлена 27 июня 2024, 18:23
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

Союз потребителей коммунальных услуг обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием вернуть норму об обязательном декларировании личных доходов и имущества Правления НЭК "Укрэнерго". Об этом говорится в соответствующем письме, пишет глава союза Олег Попенко.

По его словам, на фоне глубокого энергетического кризиса, полномасштабной войны, обнищания значительной части населения правления НЭК "Укрэнерго" имеет неприемлемо высокие зарплаты и премии, о чем свидетельствует опубликованная на сайте компании отчетность. Так, в апреле 4 члена правления, включая главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, получили 8,5 млн грн зарплаты и других выплат.

"Принимая во внимание выводы аудита ГАСУ НЭК "Укрэнерго", проведенного в 2023 году, которым зафиксированы масштабные злоупотребления должностными лицами НЭК "Укрэнерго" на общую сумму в 68 млрд грн, считаем необходимым: пересмотреть решение об освобождении от обязательного декларирования членов правления НЭК Укрэнерго", — говорится в письме.

Учитывая большой общественный резонанс, вызвавший последние события, сообщения от НАБУ и СБУ о коррупции в НЭК Укрэнерго, которой наносят авторитету власти такие действия, Попенко призвал премьера обеспечить возвращение обязательного декларирования личных доходов членов правления компании.

Напомним, накануне СБУ задержала одного из высокопоставленных руководителей Укрэнерго из-за хищения 10 млн грн на закупку бронежилетов в самом начале войны.

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#Укрэнерго #Декларирование #Кудрицкий