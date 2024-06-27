Спілка споживачів комунальних послуг вимагає змусити голову Укренерго декларувати статки

Спілка споживачів комунальних послуг звернулась до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою повернути норму про обовʼязкове декларування особистих статків Правління НЕК "Укренерго". Про це йдеться у відповідному листі, пише голова спілки Олег Попенко.

За його словами, на тлі глибокої енергетичної кризи, повномасштабної війни, зубожіння значної частини населення правління НЕК "Укренерго" має неприйнятно високі зарплати та премії, про що свідчить опублікована на сайті компанії звітність. Так, у квітні 4 члена правління, включаючи голову "Укренерго" Володимира Кудрицького, отримали 8,5 млн грн зарплатні та інших виплат.

"Беручи до уваги висновки аудиту ДАСУ НЕК "Укренерго", проведеного у 2023 році, яким зафіксовано масштабні зловживання посадовими особами НЕК "Укренерго" на загальну суму в 68 млрд грн, вважаємо за необхідне: переглянути рішення щодо звільнення від обов’язкового декларування членів правління НЕК Укренерго", — йдеться у листі.

З огляду на великий суспільний резонанс, який викликали останні події, повідомлення від НАБУ та СБУ щодо корупції в НЕК Укренерго, якої завдають авторитету влади такі дії, Попенко закликав прем'єра забезпечити повернення обов'язкового декларування особистих доходів членів правління компанії.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримало одного з високопоставлених керівників Укренерго через розкрадання 10 млн грн на закупівлю бронежилетів на самому початку війни.