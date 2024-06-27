Кирилл Тимошенко рассказал, почему НАБУ устроило у него обыск (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Детективы посетили экс-заместителя Ермака в четверг, 27 июня
Экс-замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко прокомментировал следственные действия НАБУ, участником которых он стал в четверг, 27 июня. Напомним, сначала сетью распространялась информация о якобы задержании Тимошенко, а позже в НАБУ объяснили, что произошло на самом деле.
"Сенсации не произошло", — такими словами начал свое сообщение Тимошенко. Сообщение сделал в Telegram.
"Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", — написал экс-заместитель Андрея Ермака.
Вместе с тем, в комментарии журналистам, Тимошенко сказал, что детективы изъяли у него телефон и ноутбук. И еще раз заметил, что не имеет отношения к делу.
Детективы НАБУ посетили Тимошенко в четверг, 27 июня. По информации источника "Телеграфа", следственные действия проводились рядом с рестораном "Ишак" на Кловском спуске в Киеве.
Ряд СМИ, в частности издание "Украинская правда", утверждают, что обыск у Тимошенко связан с делом о "сливах" из НАБУ, в частности по делу "Великого Будівництва" — масштабный проект, курированный Тимошенко, когда занимал должность заместителя председателя ОП.
В то же время источники "Телеграфа" в Бюро, которые и отрицали задержание Тимошенко, а назвали это "следственными действиями", отказались подтвердить, связаны ли вышеупомянутые следственные действия с делом о "сливах". Сослались на "тайну следствия".
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что появилась официальная реакция руководства Бюро на "сливы" из ведомства.