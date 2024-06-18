НАБУ взялось за зама генпрокурора Украины Вербицкого: изучат состояние после громкого расследования

Уровень жизни зама генпрокурора и его спутницы жизни не соответствует доходам

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого. На фоне крайне роскошной жизни его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает "Радио Свобода". Вербицкий может попасть за решетку до 10 лет.

Уголовное производство было зарегистрировано 13 мая, спустя неделю после того, как "Схемы" опубликовали материал о роскошной жизни Дмитрия Вербицкого. Сейчас детективы НАБУ проводят досудебное расследование.

"Факты, обнародованные в программе журналистских расследований "Схемы" (Радио Свобода) относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, начатом детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 13.05.2024 по признакам 368-5 УК Украины", – сообщили в пресс-службе.

Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее журналисты "Схем" опубликовали два расследования: в первой части они рассказали о самом Вербицком, а во второй — о его спутнице Кристине Ильницкой. Заместитель генпрокурора Украины поселился в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве. Его племянник по доверенности для одесского бизнесмена купил тут таунхаус почти за 2 млн гривен, что в шесть раз ниже реальной рыночной стоимости. Ездит замгенпрокурора на авто за 4 млн гривен.

Его спутница Кристина Ильницкая недавно стала владелицей салона красоты, 3-этажного коттеджа в том же "Конике" и новенького Porsche. Общая стоимость покупок минимум 52 млн гривен, в то время как официальной зарегистрированный доход Ильницкой за последние 10 лет чуть больше 360 тысяч гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что избранница Саакашвили живет в элитной квартире в Киеве, в которую переехала недавно. Квартира досталась от экс-президента Грузии.