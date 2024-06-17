У антикоррупционеров "золотые унитазы"? НАБУ тратит миллионы на ремонт туалетов

Тендер выиграла компания, к которой уже были вопросы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое недавно попало в скандал из-за утечки данных, опубликовало на сайте "Прозоро" интересный тендер. Речь идет об услугах по ремонту туалетов на сумму в 3 миллиона 80 тысяч гривен.

Исполнителя услуг уже нашли — им стало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Порта Нова". Соответствующий тендер опубликован на Prozorro.

Ремонт туалетов для НАБУ на 3 млн. грн.

Ожидаемая стоимость тендера на услуги для антикоррупционеров составляла более 4 миллионов гривен. Но по результатам аукциона он снизился на четверть, пишет UNN.

В тендерной документации говорится, что в здании НАБУ сделают капитальный ремонт туалетов. То есть, собираются заменить не только унитазы, но даже выключатели и розетки.

Основная информация о тендере НАБУ

Что касается исполнителя работ, то "Порта Нова" являєтся достаточно "молодой" компанией. Она зарегистрирована 1 декабря 2023 года, а статусный капитал составляет всего 1000 гривен. Именно эта компания ранее выиграла тендер на ремонт административного здания Нацбанка.

Однако появились вопросы к документации, а точнее — справкам о ремонтах, которые датированы 01.12.23 и 02.12.23. То есть в день и на следующий день после регистрации ООО. Поэтому "Порта Нова" была дисквалифицирована.

Интересно, что в феврале НАБУ заказывало две услуги по прочистке канализации в административных зданиях. За них заплатили чуть больше 30 тысяч гривен.

Еще один тендер по ремонту туалетов в столице объявила Национальная полиция. Однако его стоимость еще больше — более 3,6 миллиона гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что по делу о сливах в НАБУ появились новые данные. Команда Bihus.info провела расследование, чтобы обнаружить, кто мог быть причастен к многолетней утечке информации.