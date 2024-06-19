Обсуждения и споры продолжаются: в Раде рассказали о судьбе законопроекта о демобилизации

Обсуждения вопроса продолжается

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны периодически обсуждают тему демобилизации. Однако окончательное решение пока еще не принято.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член Комитета Федор Вениславский. По его словам, этот возможность подготовки соответствующего законопроекта обсуждают в Генштабе и Министерстве обороны.

"Возможность его принятия в нашем Комитете периодически обсуждается. Вчера по этому вопросу была рабочая встреча с представителями МО, других министерств и ГШ", — сказал он, но не уточнил чем она закончилась.

При этом нардеп добавил, что споры относительно необходимости принятия соответствующего законопроекта продолжаются до сих пор.

Как сообщалось ранее, секретарь Комитета по нацбезопасности, народный депутат Роман Костенко ранее заявил, что Генштаб доволен темпами мобилизации после принятия нового закона. Парламентарий отметил, что если они будут оставаться прежними, то вполне вероятно, что в Раду будет внесен вопрос о демобилизации.

В свою очередь нардеп Александр Федиенко в мае рассказывал "Телеграфу", что демобилизации до конца войны не будет, однако у Украины достаточно человеческого ресурса, чтобы позволить проводить ротации.