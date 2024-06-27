Вместо приглашения в НАТО: в Альянсе придумали, что предложить Украине

В НАТО хотят улучшить процесс оказания помощи Украине

На саммите НАТО в Вашингтоне Украину не пригласят в Альянс. Однако Киеву будет предложено создать новую миссию со штаб-квартирой в Германии, которая будет координировать предоставление разносторонней помощи в долгосрочной перспективе.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на должностных лиц НАТО и американских чиновников, говоривших с журналистами издания на условиях анонимности. По словам собеседников, это должно стать мощным сигналом приверженности Альянсу как для Киева, так и для Москвы, которая надеется, что Запад устал поддерживать Украину. Также отмечается, что новая миссия будет провозглашена "мостом" к возможному членству Украины.

Новая миссия будет называться NSATU (Помощь в сфере безопасности и обучения для Украины. — Ред.). Она будет работать над тем, чтобы уменьшить дублирование и осложнения, связанные с разными видами вооружений, которые направляются в Украину.

Новая структура должна объединить под эгидой НАТО деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, предоставляющих разные аспекты военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и обучение военных. Кроме того, миссия будет координировать подготовку украинского военного персонала в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения по безопасности, подписанные с Украиной рядом государств.

Отмечается, что эта миссия будет действовать под эгидой НАТО, поэтому сможет функционировать даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Новую структуру возглавит трехзвездочный генерал, который подчиняется высшему генералу НАТО и США в Европе Кристоферу Каволи.

По словам представителей США и НАТО, администрация президента Джо Байдена и чиновники Альянса выдвинули эту идею как способ предоставить Киеву что-нибудь существенное на саммите. Хотя они утверждают, что время для вступления Украины в военно-политический блок еще "не наступило". По словам чиновников, все страны НАТО согласны на создание миссии и об этом будет объявлено на встрече в верхах.

Как известно, саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он приурочен к 75-летию создания Альянса.

Напомним, НАТО планирует ужесточить долгосрочные обязательства перед Украиной. В рамках усиления Альянс планирует создать должность "старшего гражданского представителя" по Украине.