"Нужно понимать...": эксперт оценил перспективы назначения нового генсека НАТО для Украины

Некоторые страны препятствовали на пути Рютте к креслу генсека НАТО

В среду, 26 июня, НАТО планирует принять официальное решение о кандидатуре нового генерального секретаря — вероятно, им станет премьер Нидерландов Марк Рютте. Директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга оценил, что новое назначение может принести Украине.

В эфире "Вечір.LIVE" он отметил, что украинцам хотелось бы "ну очень решительной позиции" от генсека НАТО. Однако он — секретарь и озвучивает согласованную позицию. Доктор социологических наук напомнил, что в НАТО есть разные течения, включая антиукраинские, что усложняет процесс принятия решений в пользу Украины:

"Венгрия — у них своя игра, в Словакии тоже не все гладко. Поэтому мы можем ожидать от этого назначения наилучшего для себя вывода, но нужно понимать, что в нынешних условиях — это не самый плохой вариант", — отметил Александр Шульга.

Напомним, в западных СМИ появилась информация, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, скорее всего, станет новым генеральным секретарем НАТО. Единственный его конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис в ближайшее время снимет свою кандидатуру. Официальное объявление о преемнике Йенса Столтенберга может произойти уже 26 июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рютте показал себя как политик, решительно настроенный на поддержку Украины. После полномасштабного вторжения РФ Амстердам стал надежным партнером Киева. Нидерланды входят в топ-5 стран Европы по объемам военной помощи в Украине.