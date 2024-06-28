Бесполетная зона: чего Киев хочет от партнеров и как это повлияет на отключения света

Эта идея на самом деле не новая

Киев продолжает настаивать на необходимости хотя бы частичного закрытия неба над Украиной. Речь идет о создании бесполетной зоны на западе страны.

Это позволило бы Украине разместить в безопасной зоне энергетическую инфраструктуру и промышленность. К тому же, от российских обстрелов было бы защищено гражданское население, пишет Kyiv Post.

"Киев хочет создать безопасное пространство на западе Украины, где промышленность, энергетическая инфраструктура и гражданское население могут быть защищены от российских ударов. Эта просьба была отражена несколькими украинскими гражданскими и военными чиновниками, которые говорили с AFP в Киеве во время поездки, организованной на прошлой неделе по Французскому институтом международных отношений (IFRI) и местным аналитическим центром New Europe Center", ― пишет издание.

Украинская сторона месяцами работала над получением нужной помощи от Запада. Ее удалось получить, хоть и с опозданием.

Среди последних побед издание называет передачу Украине системы ЗРК Patriot от Румынии и приоритет в покупках ракет для этого комплекса. США на 16 месяцев сделают продажи Киеву приоритетными. Это позволит восполнить запасы зенитных ракет.

Kyiv Post отмечает, что время играет не на пользу Украины. Россия еженедельно усугубляет энергетический кризис, уничтожая и повреждая объекты критической инфраструктуры. В частности, РФ удалось ударить по газовому объекту, находящемуся в 3 км под землей.

Отметим, что уже не раз звучала идея о закрытии неба противовоздушной обороной НАТО. Речь идет о создании "зоны безопасности". Западные области Украины можно закрыть, поставив системы ПВО Альянса вблизи его восточной границы. Тогда они смогут перехватить российские дроны-камикадзе и ракеты, направленные на запад Украины.

Из-за ежедневных обстрелов украинцы сталкиваются с отключениями света. Пока электричество выключают по очереди, по графикам. Зимой ситуация будет хуже, отмечает анонимный собеседник издания. Если удастся защитить энергетические объекты, можно избежать апокалиптического сценария.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что в Украине возникла энергетическая дилемма. Подробности рассказал генеральный директор Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Поэтому населению следует позаботиться об энергонезависимости. Для этого следует подобрать зарядную станцию, которая удовлетворит потребности семьи.

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