Некоторые украинцы получат отсрочку от мобилизации в июле: кто именно и при каких обстоятельствах

При рассмотрении заявления лицо не могут направить на ВВК

В Украине аспиранты имеют право на отсрочку и для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП и добавить отдельный документ, подтверждающий обучение.

Адвокат Марина Бекало говорит, что комиссия ТЦК и СП будет рассматривать заявление в течение 7 дней с подачи. Если они приняли негативное решение, его можно обжаловать в суде.

Она отметила, что для получения права на отсрочку в ТЦК и СП необходимо подать заявление по форме, предусмотренной Приложением 4. К этому заявлению также должна предоставляться справка о соискателе образования, которая сформирована в ЕГБО вузе, где человек получает образование.

Аспиранту необходимо заполнить 2 заявления, распечатать и подписать. Одна из них регистрируется в ТЦК и СП, другая с отметкой о регистрации возвращается гражданину.

Затем комиссия ТЦК и СП обязана рассмотреть заявление в течение 7 дней со дня поступления. Решение оформляется протоколом и о результатах рассмотрения вопроса, заявителю сообщается через средства телефонной/электронной связи или по почте на следующий день после принятия.

Если комиссия приняла положительное решение, то лицо получит справку об отсрочке. В случае негативного решения выносится письменное решение по форме 7 Постановления №560 от 16 мая 2024 года, которое может быть обжаловано в суде.

"Обращаю внимание, что до принятия комиссией решения Вас не имеют права направлять на медицинское освидетельствование ВЛК и не Вы не подлежите призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. также направят на ВЛК. После выполнения всех требований правил военного учета (Вы должны взять на военный учет, обновить учетные данные, осмотреть ВЛС, выбрать ВОС по Вашей специальности и образованию), Вам должны выдать военно-учетный документ, как в бумажном виде, так Вы его можете сгенерировать в электронном кабинете "Резерв+", – пояснила адвокат.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие изменения ждут студентов с 1 июля в Украине во время мобилизации.