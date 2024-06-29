Могут ли мобилизовать аспирантов в Украине: в Минобразования дали четкий ответ

Количество бюджетных мест на аспирантуру увеличено вдвое

Вопрос возможной мобилизации аспирантов до сих пор не до конца понятен большинству людей, ведь есть неточности в отношении учащихся на контракте. Действительно ли у них есть отсрочка независимо от формы обучения и года поступления?

Ответ на этот вопрос "Телеграфу" дал глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его словам, магистры, которые пошли в аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы.

"Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и вступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку", — говорит он.

Лисовой подчеркнул, что в этом году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетная. И количество мест примерно 7000. Однако контракт будет доступен на заочной и вечерней формах. То есть призыв аспирантов дневной формы в этом году не возможен.

"Бюджетная форма обучения в 2024 году расширена почти в два раза. Государственный заказ сейчас 7 000 студентов-аспирантов. Чтобы все студенты, которые готовы продолжать свою исследовательскую и научную деятельность имели на это возможность. Чтобы не потерять способных и талантливых людей", — добавляет Лесной.

Несмотря на попытки государства сохранить молодежь и дать ей достойное образование, все же есть люди, которые видят в аспирантуре лишь способ уклониться от мобилизации. Но Министерство хочет приложить максимум усилий, чтобы люди в военное время получали образование.

"Мы (Министерство — Ред.) очень переживали, что коррупционные схемы вытеснят из вузов людей, которые действительно готовы учиться. И эту историю нужно было закрыть. Но главная задача для нас сейчас — дать способной молодежи учиться, расширить возможности для нее. Именно поэтому в этом году такое количество бюджетных мест на аспирантуре", — добавил министр.

Заметим, Лисовой отметил, что люди, которые поступают на бакалавра, магистра или доктора наук, не могут быть мобилизованы. И это не зависит от последовательности вступления или года.

Ранее "Телеграф" писал, что Минобразования изменило правила поступления на аспирантуру.