Скільки українці платитимуть за комуналку з 1 серпня: все про тарифи на світло, газ та воду

Зібрали в одному матеріалі докладну інформацію про кожен вид тарифу

Червневе підвищення тарифів на світло відчутно вдарило по бюджету українців. Однак у серпні ціни на послуги ЖКГ залишаться стабільними і чекати на несподівані зміни абонентам не варто.

"Телеграф" зібрав для вас в одному матеріалі все, що стосується тарифів на комунальні послуги. Про діючі ціни на світло, газ та воду читайте нижче.

Тарифи на світ з 1 серпня

На засіданні уряду 31 травня було ухвалено рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. без диференціації за обсягами споживання. Дія тарифу розпочалася 1 червня та триватиме до 30 квітня 2025 року.

Тобто у серпні ціна на електроенергію не змінилася порівняно з червнем і становить 4,32 грн/кВт*год для всіх побутових споживачів.

Щодо опалювального сезону, то з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року урядом передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 кВт*год.

Пільги діятимуть у разі споживання ними у цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць. Також нікуди не подівся "нічний тариф". Так, за встановленого двозонного лічильника ціна на світ становитиме 2,16 грн за кВт*год у нічний час.

Тарифи на газ з 1 серпня

Компанія "Нафтогаз" продовжила дію свого тарифу "Фіксований" щонайменше до 30 травня 2025 року. Включаючи цю дату, тариф для 12 млн домогосподарств, що користуються послугами компанії, залишиться незмінним — 7,96 грн (з ПДВ) за кубометр газу.

Тарифи на газ з 1 липня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому, як зазначає "Газ Правда", газопостачальні компанії не змінили цінників на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Тобто тариф залишився тим самим для всіх.

Ціни на газ у серпні 2024 року

Тарифи на воду з 1 серпня

Ситуація на ринку водопостачання та водовідведення дещо складніша. Так, у великих містах тарифи на воду для населення з 1 серпня залишаються незмінними, тобто на рівні 24 лютого 2022 року.

Наразі ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 до 45,97 гривень. Таке рішення обумовлено дією мораторію Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Проте мораторій не поширюється на невеликі міста та містечка, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКУ. Тому детальну інформацію щодо тарифів краще уточнювати у конкретних постачальників.

Так, ще у квітні поточного року комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання", яке займається водопостачанням та водовідведенням для побутових споживачів, ухвалило рішення про підвищення тарифу до 14 гривень 46 копійок. Тобто підвищення ціни на воду у Прилуках відбулося на 37%.

У місті Сміла (Черкаська обл.) тариф збільшували вже двічі після початку повномасштабного вторгнення. Востаннє — у травні цього року. Наразі місцеві жителі платять за послуги водопостачання та водовідведення понад 100 грн.

У Звягелі (Житомирська обл.) з початку літа платять за воду та стоки 56 грн/куб.м (раніше було 44,17 грн).

У Львові абонплата для будинків без лічильників уже зросла на 38%, становивши 19,63 гривень за кубометр. Для житла з приладами обліку ціна зросла на 6% — до 31,15 гривень.

Також підскочили розцінки на водопостачання та водовідведення у Нововолинську — до 33,97 грн та 28,99 грн відповідно. Подорожчання становило близько 50%.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме зарядити повербанк за новими тарифами на світ. В Україні з 1 червня суттєво зросли тарифи на електроенергію. У зв’язку з цим користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче.