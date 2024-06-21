Нападавших на казахского оппозиционера объявили в международный розыск: фото подозреваемых

Территорию Украины подозреваемые покинули в день совершения преступления

Двум гражданам Казахстана сообщено о подозрении покушения на убийство казахского журналиста оппозиционера Айдоса Садыкова. Нападавшие объявлены в международный розыск.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Также правоохранители опубликовали кадры из камер наблюдения, на которых видны злоумышленники.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры следователями и оперативными подразделениями Главного управления Национальной полиции в г. Киеве уведомлено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц двум гражданам Республики Казахстан (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет тщательно спланировали убийство казахского оппозиционера, имеющего в Украине статус беженца.

Фото из камеры наблюдения

После покушения подозреваемые сбежали из Украины в Молдову. В настоящее время они объявлены в международный розыск.

Авто злоумышленников

"Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избраны меры пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых", — отмечают в прокуратуре.

Правоохранители обнаружили оружие нападавших

Напомним, гражданам Казахстана объявили о подозрении. По сведениям о подозреваемых, вероятно, преступление совершили Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.

Фигуранты прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье и начали подготовку к преступлению. В частности, 6 июня Жаканбаев приобрел автомобиль марки Opel Vectra.

Злоумышленники следили за Садиковым и собирали информацию о нем. Они забронировали квартиру вблизи места жительства потерпевшего 8 июня.

Следствие выяснило, что 18 июня около 12:14 Каратаев подошел к автомобилю Садыкова со стороны водительского сиденья и произвел один выстрел в голову, причинив тяжелые травмы.

Ранее "Телеграф" писал, что супруга казахского оппозиционера Айдоса Садыкова рассказала о его состоянии. Мужчина находится в состоянии комы в больнице.