Сколько жильцы "панельки" должны заплатить за гибридную электростанцию: нардеп озвучил сумму

В Украине продолжаются отключения света и графики могут быть еще жестче

Народный депутат Украины и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал, во сколько обойдется гибридная солнечная электростанция жителям стандартной "панельки". Он подчеркнул, что не у всех жильцов дома могут найтись финансы на ее приобретение.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев 24". По словам нардепа, для установки электростанции необходимо, чтобы 90% жильцов смогли профинансировать ее покупку.

По словам Кучеренко, на одну "хрущевку" или "панельку" нужно установить гибридную солнечную станцию мощностью 30 кВт. Но при условии, что минимум у 90% жильцов будут деньги профинансировать ее и будет позволять крыша — в некоторых домах она плоская, а в некоторых под наклоном.

"Инвертор, плюс аккумулятор, который обеспечит аварийное питание лифтов, насосов и так далее. Это удовольствие будет условно 30 тысяч долларов, если станция 30 кВт", — сказал нардеп.

Напомним, что "Телеграф" посчитал, сколько придется заплатить каждой из квартир, чтобы установить солнечную электростанцию в многоэтажку. Актуальные цены на солнечную электростанцию около 2 млн гривен или даже больше.

Также мы рассказывали о том, как будут выключать свет в Украине 3 июля. Графики будут жесткими, одновременно будут задействованы несколько очередей.