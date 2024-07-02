Как сделать, чтобы свет отключали по графикам: экономист дал совет, он не понравится властям

Чиновники должны почувствовать проблемы простых украинцев

В Украине нужно сделать так, чтобы отключения электроэнергии происходили по четким графикам. В этом нуждаются и бизнес и простые граждане.

Об этом рассказали в проекте "Телеграфа" "#ПроДеньги" журналисты Денис Безлюдько и Александр Крамаренко.

"Я очень ожидаю, что свет будут выключать таки по графикам… Потому что бизнес, он тоже должен рассчитывать, с теми же генераторами, сколько там нужно топлива. Потому что в прошлый раз, когда были внеплановые отключения, у нас стал даже супермаркет. Потому что они не успели заправить", — подчеркнул Безлюдько.

В свою очередь Крамаренко подчеркнул, что есть очень простое решение для того, чтобы отключения света были минимизированы, а также ведены в определенные графики и расписания. По его словам, нужно, чтобы внутри этих расписаний находились центральные органы исполнительной власти.

"Тогда они будут на своей шкуре лично ощущать этот бардак. И очень быстро энергораспределительные компании как-то там устроят управленческие процессы… Как-то говорят, пока ребенок не плачет, мать не понимает. Правительство должно испытывать те же проблемы, что испытывают люди", – подчеркнул Крамаренко.

По его словам, это не самое лучшее решение. В то же время Крамаренко отметил, что пока управленец не испытывает на себе определенные проблемы, он не начнет их со всей жаждой и вдохновением решать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Сделать это быстро и просто.