Несколько очередей одновременно: украинцев предупредили о жестких графиках отключения света 3 июля

Украинцев призвали экономить электроэнергию

В Украине будут продолжаться почасовые отключения света. В частности, в среду, 3 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Там отметили, что причиной введения жестких графиков является высокий уровень энергопотребления из-за жары.

По данным компании, 3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 – две очереди отключений. Кроме того, в другие часы суток будет три очереди отключений одновременно.

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях. В компании также обратились к украинцам с просьбой бережно потреблять электроэнергию, когда свет включается. В частности, не злоупотреблять кондиционерами, буквально жрающими электроэнергию.

Также в "Укрэнерго" еще раз напомнили о том, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Сделать это быстро и просто.